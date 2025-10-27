الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

توقعت هيئة الأرصاد أن تسود أجواء خريفية اليوم الاثنين على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 29 درجة

مع فرص ضعيفة لـ أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين:

كما يجب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية صباحاً والتى قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه ووسط سيناء ، وتؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق .

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات:



المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 20

العاصمة الإدارية 30 18

6 أكتوبر 30 18

بنها 29 19

دمنهور 29 19

وادي النطرون 30 18

كفر الشيخ 28 19

المنصورة 28 19

الزقازيق 29 20

شبين الكوم 28 19

طنطا 28 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 18

العريش 29 17

رفح 28 16

رأس سدر 31 19

نخل 28 12

كاترين 25 10

الطور 30 19

طابا 29 16

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 28 19

العلمين 27 18

مطروح 27 19

السلوم 30 18

سيوة 30 16

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 33 23

حلايب 31 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 30 18

بني سويف 30 18

المنيا 31 17

أسيوط 31 17

سوهاج 34 18

قنا 36 18

الأقصر 35 20

أسوان 36 22

الوادي الجديد 34 18

أبو سمبل 35 21