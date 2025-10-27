السيطرة على حريق شب فى مصنع ملابس بشبين القناطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب مصنع ملابس بشبين القناطر دون حدوث أى خسائر بشرية.

وشهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اندلاع حريق داخل مصنع ملابس بالدور الرابع من منزل مكوَّن من أربعة طوابق بمنطقة أبو المعاطي.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي الأدوار أو العقارات المجاورة.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء والتبريد، فيما لم تُسجَّل أي خسائر بشرية حتى الآن.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث وبيان أسباب اندلاع النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.