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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والدة صاحبتك مش هتحبك قد والدتك.. نصيحة صابرين جابر للبنات

الكاتبة صابرين جابر
الكاتبة صابرين جابر

قالت الكاتبة صابرين جابر، خبيرة العلاقات الأسرية، إن اهتمام الأم بمشاعر ابنتها أمر هام جدا بتربيتها، و ذلك يكون من خلال اللمس ،الحضن و القبلات، منوهة إلى أن بعض الأمهات تغفل عن هذه المشاعر و التصرفات.  

وأوضحت "جابر"، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم دينا رامز، أن مشاعر الحب أو الغضب يجب أن تظهر للابنة و يتم التعبير عنها، موضحة أن الأم يمكن أن تُفضل و تكرس العديد من الأشياء لأجل أبنائها، و هي دائما تكون داعمة لهم.

وأضافت "جابر"، أن الأم هي الداعمة و التي تسند ابنتها أكثر من أي شخص أخر حتى أقرب أصدقائها، قائلة: "الابنة لازم تتأكد أن الأم هي الوحيدة اللي بتكون عايزة تشوف بنتها في أفضل حال و هي مراه الابنة أكثر من الأصدقاء".

العين متحبش الأحسن منها

وتابعت، أن الأم هي أصدق و أقرب شخص للابنة و هي الوحيدة التي تريد رؤيتها بأفضل حال، و ليست صديقتها، معلقة: "العين متحبش الأحسن منها"، موجه رسالة إلى البنات "والدة صاحبتك مش هتحبك أكتر من والدتك و لا أكتر من بنتها".  

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