والدة صاحبتك مش هتحبك قد والدتك.. نصيحة صابرين جابر للبنات

قالت الكاتبة صابرين جابر، خبيرة العلاقات الأسرية، إن اهتمام الأم بمشاعر ابنتها أمر هام جدا بتربيتها، و ذلك يكون من خلال اللمس ،الحضن و القبلات، منوهة إلى أن بعض الأمهات تغفل عن هذه المشاعر و التصرفات.

وأوضحت "جابر"، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم دينا رامز، أن مشاعر الحب أو الغضب يجب أن تظهر للابنة و يتم التعبير عنها، موضحة أن الأم يمكن أن تُفضل و تكرس العديد من الأشياء لأجل أبنائها، و هي دائما تكون داعمة لهم.

وأضافت "جابر"، أن الأم هي الداعمة و التي تسند ابنتها أكثر من أي شخص أخر حتى أقرب أصدقائها، قائلة: "الابنة لازم تتأكد أن الأم هي الوحيدة اللي بتكون عايزة تشوف بنتها في أفضل حال و هي مراه الابنة أكثر من الأصدقاء".

العين متحبش الأحسن منها

وتابعت، أن الأم هي أصدق و أقرب شخص للابنة و هي الوحيدة التي تريد رؤيتها بأفضل حال، و ليست صديقتها، معلقة: "العين متحبش الأحسن منها"، موجه رسالة إلى البنات "والدة صاحبتك مش هتحبك أكتر من والدتك و لا أكتر من بنتها".