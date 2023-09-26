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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ذكرى يوم مولد النبي الشريف.. لماذا نحتفل به كل عام؟

مولد النبي
مولد النبي

أكد الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن السنة النبوية والسيرة ملئية باحتفال الصحابة بيوم مولد النبي الشريف، في كل وقت.

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مولد النبي

واستشهد عبد السميع، في فتوى له، عن الاحتفال بـ يوم مولد النبي، بما ورد عن حديث شريف عن أنس، عن أم سليم، أن النبي كان يأتيها فيقيل عندها. فتبسط له نطعا فيقيل عليه. وكان كثير العرق. فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي “يا أم سليم! ما هذا؟” قالت: عرقك أدوف به طيبي.

وتابع "سيدنا خالد بن الوليد، كان معه ثلاث شعرات من سيدنا النبي، وكانوا معه فى الحرب، فى عمامته فسقطت، فعرض حياته للخطر من أجل الحصول على هذه العمامة الغالية"، مشيرا إلى أن الصحابة كان يحتفلون بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فى كل وقت ولحظة.

مولد النبي



واستكمل: "لازم نعلم أولادنا حب النبي في ذكرى المولد النبوي الشريف، ونعلمهم كمان سيرة سيدنا النبي محمد.

لماذا نحتفل بذكرى المولد النبوي

كما أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يكثر البحث عنه، وهو: لماذا نحتفل بذكرى المولد النبوي؟ منوهة أن الأمة الإسلامية اعتادت على الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ القرن الرابع والخامس من غير نكير، وذلك عن طريق إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بشتى أنواع القربات، كما نصَّ على ذلك المؤرخون؛ كالحافظ ابن الجوزي وابن دِحية وابن كثير وابن حجر والسيوطي وغيرهم كثير، رحمهم الله تعالى.

وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها، إن الاحتفال بذِكرى المولد النبوي الشريف يمدنا بمزيد منَ الأملِ والنور والبِشرِ لتَشُدَّ على أيدِينَا وسواعِدِنَا كي تَتَوحَّدَ كلمَتُنا وتَنطلقَ مساعِينَا نحوَ البناء والعمران؛ رغبةً في استعادةِ الرُّوحِ المُحبَّةِ للحياةِ والمقبلةِ عليها.

وتابعت: لقد نُقِلَ عن عدد من الأئمة -رحمهم الله- جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؛ ومنها ما نقله الإمام الحافظ أبو شامة المقدسي في كتابه "الباعث على إنكار البدع والحوادث"، والحافظ السخاوي في "الأجوبة المرضية"، والحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه "جامع الآثار في السير ومولد المختار"، وغيرهم.

وأكدت دار الإفتاء، أنه قد دلَّت الأحاديث الشريف على مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومنها: أنه سُئِل عن صوم يوم الإثنين، فقال: «ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» أخرجه مسلم، وهذا إيذانٌ بمشروعية الاحتفال به صلى الله عليه وآله وسلم بصوم يوم مولده.

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