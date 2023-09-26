فاروق الباز: حان الوقت ليستعيد التعليم المصري ريادته

كشف العالم الكبير د. فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، أهمية وصول عينة كويكب "نيبو" حيث تطلق وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الكبسولة، التي تحتوي على غبار من الكويكب "بينو"، للتعمق أكثر في أسرار نظامنا الشمسي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، إن هذه العينات فرصة لمعرفة الكثير عن تكوين الأرض .

عينيات كوكب المريخ تشبهه بشكل كبير التكوينات في الصحراء الغربية بمصر

وأشار إلى ان عييات كوكب المريخ تشبه بشكل كبير التكوينات في الصحراء الغربية بمصر، وربما يعني ذلك أن تكوين المريخ أشبه بتكوين الأرض.

وفي سياق آخر، أشاد باحتفالية "تفوق الجامعات"، مؤكدًا أهمية البرامج الجامعية، ومشيرًا إلى أن شدد على مصر عانت من التعليم على مدار 50 عامًا بعدما كان الأفضل، وحدث نوع من "الأسى" على التعليم، معقبًا :"الأساتذة المصريين كان راسهم برأس أي عالم تاني في العالم، ولا بد من عودة التعليم المصري لريادته مرة أخرى، وحان الوقت لذلك".

كويكب بينو

وتقدر عينة كويكب بينو بنحو 250 غراما، وهو ما يتجاوز بكثير العينة المنقولة من كويكب ريوجو عام 2020، التي بلغت حينها 5 غرامات، والعينة الضئيلة التي جاءت من كويكب إيتوكاوا في 2010.