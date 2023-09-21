الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

توصل علماء الفضاء أن يوم 24 سبتمبر 2182 قد يكون الموعد المحدد الذي يمكن أن يضرب فيه الكويكب "بينو"، الأرض، واكدوا أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، تستعد لتنفيذ مهمة خطيرة تمنع الاصطدام وتنقذ كوكبنا من الدمار.

كويكب بينو سيضرب كوكب الارض

اكدت وكالة ناسا الفضائية في عدد من تقاريرها إن هذه الصخرة الفضائية والتي تسمى ببينو تمر بالقرب من كوكبنا كل 6 سنوات، لكنها ستكون في أقرب لقاء لها مع الأرض بعد 159 عاما من الآن، وإذا اصطدمت بنا فإن قوتها ستعادل 22 قنبلة ذرية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.