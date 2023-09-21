عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

صدى البلد

توصل علماء الفضاء  أن يوم 24 سبتمبر 2182 قد يكون  الموعد المحدد  الذي يمكن أن يضرب فيه الكويكب "بينو"، الأرض، واكدوا أن  وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، تستعد لتنفيذ مهمة خطيرة تمنع الاصطدام وتنقذ كوكبنا من الدمار.

 

كويكب بينو سيضرب كوكب الارض 

اكدت وكالة  ناسا الفضائية في عدد من تقاريرها إن هذه الصخرة الفضائية  والتي تسمى ببينو تمر بالقرب من كوكبنا كل 6 سنوات، لكنها ستكون في أقرب لقاء لها مع الأرض بعد 159 عاما من الآن، وإذا اصطدمت بنا فإن قوتها ستعادل 22 قنبلة ذرية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

بينو الكويكب بينو الأرض ناسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

تفاصيل جديدة بشأن خناقة الشناوي مع محمد عبدالمنعم بعد مباراة المصري

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

بعد قرار وقف التصدير.. نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» أسعار البصل المتوقعة

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

سهرة لـ"وش الفجر" مع لاعب زملكاوي تورط كهربا.. ورد حاسم من الأهلي

موضوعات متعلقة

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

غادة عبد الرازق أوي .. أم ترتدي فستان فرح في زفاف نجلها

طفلة تبكي فوق قبر أمها بليبيا.. حقيقة فيديو منتشر على السوشيال ميديا

بقوة 22 قنبلة نووية.. كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

حريق الجزائر .. نيران بغابات الساكت وإخلاء المنطقة من السكان

ترشيحاتنا

انتعاشة جديدة باحتياطي النقد الأجنبي.. ارتفاع 10 % في تحويلات المصريين بالخارج

بيان عاجل من أمريكا بعد إطلاق النار على سفارة واشنطن في بيروت

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. وقف تصدير السلعة الأكثر استخدامًا عند المصريين لضبط سعرها

تعرف على موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2023

10 كلمات تفتح لك أبواب الخير.. اغتنمها ورددها كل يوم

بعد استقراره شهورا.. سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 21-9-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة .. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام |شاهد

أحذر من اعراض حساسية حلاوة المولد النبوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء بالليمون ؟ 12 فائدة

شاهد.. بسنت شوقي بنفس إطلالة بريتني سبيرز تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ