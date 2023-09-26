رئيس جامعة سوهاج: لقاء الرئيس السيسي عيد تاريخي.. ونصائحه غالية

أكد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، أن هناك اهتمام كبير بالتعليم في مصر، وخاصة أن هناك طفرة كبيرة في هذا الملف، في إطار عمل متكامل.



وقال" النعماني " خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء الجامعات، تاريخي، موضحًا:" كان بمثابة لقاء الأب والقائد مع أبنائه ورؤساء الجامعات، وقدم نصائحه الغالية بينها أهمية التطور والاهتمام بسوق العمل، وضرورة جذب الطلاب الوافدين، وقال أنا منكم ولازم نعترف بالمشاكل ونعمل علي حلها".

ضرورة مراعاة النابغين

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة العمل والجد والاجتهاد والتفكير خارج الصندوق ومراعاة النابغين.