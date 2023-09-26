إلحاق المعلمين بالأكاديمية العسكرية.. ماذا فعلت الدولة في 10 سنوات للنهوض بالتعليم؟

بذلت الدولة مجهودات كبيرة فى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى منذ 2014، على كافة المستويات، حيث تم مضاعفة عدد الجامعات من 50 جامعة إلى 96 جامعة في أنحاء الجمهورية بما يؤكد أن الدولة مهتمة بصناعة مستقبل مصر من خلال شبابها.

تفوق جامعات مصر

وجه رئيس الجمهورية، رسالة إلى المواطنين منذ قليل؛ للرد على سبب إلحاق المعلمين بالأكاديمية العسكرية.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تهتم بالتدريب لعمل إعادة صياغة للشخصية المصرية، مؤكدًا أنها تسعى لحصول أبنائها على منتج تعليمي جيد والهدف تحقيق تشغيل مناسب ينتج عنه منتج تعليمي جيد لأبنائنا.

وتساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته منذ قليل بفعاليات يوم تفوق جامعات مصر، حول قدرة الدولة على استيعاب نحو 750 ألف طالب جديد يدخلون التعليم كل عام: هناك 750 ألف طالب يدخلون التعليم كل سنة، هل الدولة قادرة على استيعابهم؟، يجب أن نقول هذا الكلام للناس بكل وضوح، والفكرة ليست في بناء مدرسة أو فصل فقط، ولكن التشغيل المناسب للحصول على منتج تعليمي جيد لأبنائنا وبناتنا في هذه المرحلة المهمة، فيجب أن نعمل على بناء حقيقي للشخصية ونصيغها حتى تكون صريحة وداعمة لوطنها، والدولة مهمومة بتقديم ذلك.

وأردف الرئيس السيسي، خلال كلمته، بفعاليات يوم تفوق جامعات مصر، قائلا: ليه بتودوا بعض الناس للأكاديمية العسكرية.. لكل المصريين الي بيسمعوني، بتقول إن حصل تطور كبير في مجتمعنا، سلبي وإيجابي.. المعلم اللي عايزه موجود في المدرسة، عايزه عامل إزاي؟ مهارات وانتماءات عاملة ازاي؟.. لا أشكك في مهارات وقدرات أحد، ولكن بقول النهارده هسلم بناتنا وأولادنا للمدير دا أو المعلم، ونحن ننتقي وعندي فرصة يمكن في إنفاق أكتر عليه لأجهزة وأعده ليقوم بدور أنا محتاجه هعمل جهد شوية وهساعد في تطويره وتأهيله شوية.

وتساءل رئيس الجمهورية عن كيفية تحقيق تلك المتطلبات، مردفًا: هعمل دا إزاي، الفكرة الي جت هي دي ولو حد عنده أفكار أخرى يقولي ونعملها.. خدتهم 6 شهور وتم الانتقاء واتعملهم كل الموضوعات التي تحقق كفاءة الاختيار، ثم نبذل جهد معاهم ليكونوا جاهزين من خلال التعليم الفني.. ولو عندي فرصة اعمل كدا مع الـ 30 ألف معلم ماكنتش هتردد، بس ماقدرش، لأن الي بتقوله هيتحط في عقول أطفال صغار، ثقافتك وممارساتك الطالب هيشربها منك، محتاج اطمن إن تم صياغة شخصية بعطيها ولادنا وبناتنا.

وشهد لقاء رئيس الجمهورية، مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، مناقشة جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما استمع لشرح من رئيس جامعة الإسكندرية عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة، بجانب شرح من رئيس جامعة القاهرة عن الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية، وذلك وفقًا لتصريحات المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن هناك الكثير من التخصصات التي ندرسها، وبها فرص العمل منعدمة أو محدودة، وفي نفس الوقت سوق العمل في انتظار مئات الألوف في تخصصات الرقمنة، متابعًا: دي فرص عمل حقيقة في السوق المصري وغير المصري.

من جانبه قال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يدخر جهداً في دعم طلاب الجامعات وتشجيع المبتكرين منهم وتوفير بيئة تساعدهم على الإبداع.

وأضاف فتح الله لـ صدى البلد، أن الجامعات في مصر استطاعت أن تحقق تقدماً في التصنيفات العالمية للتعليم، مشيراً إلى الدور التي تلعبه الدولة في اكتشاف ذوي المواهب من طلاب الجامعات وصقلهم ورعايتها وتوجيهها فى الطريق السليم الذي يخدم الوطن.



وتابع: الدولة وضعت خطة لرفع كفاءة التعليم في مصر من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023 وتوقيع أربعة تحالفات بين المؤسسات التعليمية والإنتاجية وارتفاع عدد الجامعات إلى 92 جامعة وزيادة المستشفيات الجامعية 32 مستشفى وتوقيع اتفاقية إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية وتطوير منظومة الدارسين الوافدين وفوز مصر ببطولة كأس العالم للإسكواش للجامعات 2022 وغيرها من بطولات مشرفة.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن القادة السياسية تلعب دورًا حاسمًا في توجيه طلاب الجامعات وتحديد مصيرهم، وضمان حصولهم على فرص وظيفية مناسبة بعد التخرج بما يتوافق مع المطلوب في سوق العمل.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي على ثلاثة محاور، هي: رؤية مصر 2030 والتحول لجامعات الجيل الرابع وربط التعليم العالي بخطة التنمية الشاملة للدولة.

تقدم الجامعات المصرية

ومن أعظم أدلة تفوق الجامعات المصرية ، أن نتائج تصنيف شنغهاى الصينى العام (ARWU)، للعام 2023 أظهرت تصدر جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية فى تصنيف شنغهاى، والتى جاءت فى المركز (301-400) عالميًا، يليها جامعات عين شمس، والإسكندرية، والمنصورة فى المرتبة (601-700)، حيث جاءت جامعة عين شمس متقدمة بـ 100 مركز عن العام الماضى، كما حصلت جامعة الأزهر على المرتبة (701-800)، متقدمة بـ 100 مركز عن العام الماضى، يليها جامعة الزقازيق فى المركز (801-900)، ثم جاءت جامعة بنى سويف فى المرتبة (901-1000).

ويرجع هذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية ، إلى التقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمي ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

كما يرجع تقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية المختلفة إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفنى الذي تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولى، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.

وتقدم جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 6 برامج دراسية حديثة وهي: (الأوتوترونكس، الميكاترونيكس، الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل ومعالجة البترول، الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية).

النهوض بقطاع التعليم العالي



وتطرح جامعة بني سويف التكنولوجية 5 برامج دراسية حديثة وهي: ( تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية).



وتتميز جامعة الدلتا التكنولوجية بتقديم 6 برامج تكنولوجية متميزة وهي: ( تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، تكنولوجيا التبريد والتكييف).



وتقدم جامعة سمنود التكنولوجية من خلال كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 3 برامج دراسية هي: (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الملابس الجاهزة).



وتطرح جامعة طيبة التكنولوجية 4 برامج دراسية حديثة وهي: (تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر).



وتضم جامعة برج العرب التكنولوجية، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تشمل أقسام (تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا السكك الحديدية وتكنولوجيا الجرارات والمُعدات الزراعية وتكنولوجيا الغزل والنسيج وتكنولوجيا الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتي تشمل أقسام (تكنولوجيا الصناعات الدوائية وتكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية وتكنولوجيا مساعد تمريض وتكنولوجيا تركيبات الأسنان).



وتقدم جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية 5 برامج دراسية متميزة وهي: (تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا الصناعات الغذائية، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا النقل البحري والموانئ، تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر).