رئيس جامعة بورسعيد عن لقاء السيسي :أكد لنا أهمية التكنولوجيا والابتكار

أشاد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، باحتفالية يوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقامة فى ستاد هيئة قناة السويس، تخرج دفعة 2023 للجامعات المصرية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، إن هذا الحدث كان متكامل وتضمن لقاء سنوي مع رؤساء الجامعات، وكان هذا اللقاء مهم جدًا بالنسبة لنا".

وأشار إلى ان رئيس الجمهورية أكد على ضرورة الاهتمام بالبرامج التخصصية وسوق العمل، وجودة الخريجيين، والدخول في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وأهمية الابتكار، وتشجيعه، معقبًا:"احتفالية يوم تفوق جامعات مصر حدث فريد ومتكامل".