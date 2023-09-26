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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير التعليم العالي: مسابقة الابتكارات هدفها دعم الموهوبين

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الرئيس السيسي على الدعم الكبير المقدم لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أن إطلاق المسابقة الخاصة بوزارة التعليم العالي اليوم بالتعاون مع الشركة المتحدة كان هدفها اكتشاف الموهوبين من الطلبة من خلال الاختراعات والابتكارات، والهدف هو تحويل الابتكارات والاختراعات إلى منتج. 

وزير التعليم العالي يتحدث عن مسابقة الابتكارات الخاصة بالوازرة 

وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، أن المسابقة لن تقتصر على سماع الابتكارات والاختراعات فقط، وإنما سيكون هناك حرص على وجود ممثلين من رجال الصناعة والشركات المختلفة القادرة على تحويل تلك الابتكارات إلى منتج. 

وتابع وزير التعليم العالي، أن الرئيس السيسي أعلن مضاعفة رأس المال المرصود لهذه الفكرة، لكي يتم تحويل الابتكار إلى منتج من خلال دعم قوي من الرئيس السيسي، وهو مدخل جديد لدعم الابتكار في الجامعات المصرية، لاكتشاف المصريين والموهوبين، وربطهم لتحويل الابتكارات إلى منتجات يحتاجها السوق المصري تدعم الاقتصاد المصري. 

وأردف، أن المسابقة ليست مقصورة على الشباب الجامعية فقط، وإنما للشباب بشكل عام من خلال مجموعات متكاملة مع بعضها، والهدف هو الوصول إلى المنتج وابتكار يعمل على تحوله إلى منتج واقعي يحتاجه السوق المصري. 

ولفت إلى أن المسابقة فتحت أبوابها يوم 22 سبتمبر الماضي، ومستمرة إلى يوم 1 أكتوبر المقبل، وقد يتم مد الفترة حسب الإقبال على المسابقة في الفترة المقبلة، إذ أنهم يحتاجوا أكبر عدد من الطلاب لاكتشاف قدراتهم وموهبتهم خلال الفترة المقبلة. 

وزير التعليم العالي الرئيس السيسي أيمن عاشور أسامة كمال السيسي

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