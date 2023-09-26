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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرئيس السيسي يكرم الأول على الطب البيطري بجامعة المنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم  الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من أوائل الطلاب الخريجين بالجامعات المصرية، في استاد قناة السويس، بمحافظة الإسماعيلية، ضمن احتفالية يوم تفوق جامعات مصر.

بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من الوزراء والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة والسادة رؤساء الجامعات ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية.

وخلال الاحتفال تم تكريم مهاب محسن محمد أول قطاع الطب البيطري بجامعة المنصورة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى أهمامًا  كبيرًا لدعم التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة، وأن الاحتفال بتفوق جامعات مصر يعد يومًا تاريخيًا بالجامعات المصرية للاحتفال بأوائل خريجي الجامعات المصرية.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أيمن عاشور وزير التعليم العالي السيسى رئيس الجمهورية ر التعليم العالي والبحث العلمي طلاب الجامعات المصرية لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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