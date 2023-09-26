مدير مكتبة الإسكندرية: التعليم الجيد ينتج طالبا مميزا قادرا على الابتكار

أكد أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن التعليم الأساسي هي الفترة التي يتكون منها عقل الإنسان، والتركيز على مخاطبة التعليم الأساسي هامة، لإعداد نشأ سليم.

وقال أحمد زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن نوعية التعليم لا بد أن تكون جيدة لعمل تنمية بشرية حقيقة وإعداد جيل للمستقبل لإكتساب مهارات ومعرفة هامة.

المشاركة في التنمية

وتابع مدير مكتبة الإسكندرية، أنه لا بد أن يكون لدى الطالب قدرة على الابتكار والمعرفة من أجل أن يكون مؤهلا لسوق العمل والمشاركة في التنمية التي تحدث بالدولة.