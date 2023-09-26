مدير مكتبة الإسكندرية: السيسي يولي اهتماما كبيرا بالتعليم

أكد أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالتعليم ويعمل على تطويره، وهذا ما رأيناه خلال السنوات الماضية على أرض الواقع.



أضاف أحمد زايد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن السياسات العامة في الدولة المصرية تهتم بالجوانب الاقتصادية والبنية التحتية والزراعة، والفترة الرئاسية المقبلة يحتل التعليم أولويات الاجندة المصرية، وفي أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن ليس مهما التعليم ولكن المهم جودة التعليم، ويحقق هذا التعليم ما يعرف بالتعليم من أجل المواطنة، ويتخرج مواطن صالح ينفع البلد.

