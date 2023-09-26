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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الانتخابات الرئاسية.. المصريين الأحرار يحشد أنصاره بالبحيرة لتحرير توكيلات تأييد لترشح السيسي

توكيلات ترشيح السيسي
توكيلات ترشيح السيسي رئيسا

تجمع أعضاء حزب «المصريين الأحرار» بمحافظة البحيرة أمام مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة جديدة بالانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبمتابعة من الأمين العام الدكتورة هبة واصل، وبحضور أحمد حمودة أمين المحافظة وعضو الهيئة العليا.

وحث «حمودة» جميع المواطنين على النزول والمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية بدءا من إجراء التوكيلات وأيضا عملية الاقتراع، موضحا أنه يتابع مع امناء المركز مسار إجراءات التوكيلات لاخطار غرفة العمليات المركزية بالحزب.

 

كما يواصل حزب المصريين الأحرار خطواته في الحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها يوليو الماضي باعتبار السيسي مرشحاً رئاسيا لهم، كأول القوي السياسية والحزبية التي أعلنت موقفها من الانتخابات الرئاسية.

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