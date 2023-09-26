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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو الشيوخ: الدولة المصرية استطاعت مواكبة العصر في ملف التعليم

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد النائب محمود فيصل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، أن الدولة المصرية استطاعت مواكبة العصر في ملف التعليم، مضيفا أن الدولة المصرية وضعت ملف تطوير التعليم في مقدمة اهتماماتها. 

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وأضاف محمود فيصل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن شوفنا كشف حساب ونتائج لتسع سنوات ماضية في ملف التعليم في احتفالية يوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعا أن كان لدينا حزمة من التحديات في قطاع التعليم وفي كل مفاصل العملية التعليمية.

وأشار النائب محمود فيصل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إلى أن الدولة المصرية نوعت مصادر التعليم، وعملت بقوة على تطوير هذا القطاع المهم.

 

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