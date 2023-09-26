تحت أنظار الرئيس.. السيسي يشهد مسيرة أوائل خريجي الجامعات المصرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة لأوائل خريجي الجامعات المصرية، وذلك خلال الاحتفالية التي تمت في إستاد قناة السويس.

جامعات مصر

ووصل الرئيس السيسي إلى إستاد هيئة قناة السويس، لتكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.