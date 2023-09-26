عادل إمام مثل أمريكا.. علاقة فؤاد المهندس بعبد الناصر وعبد الوهاب

قال الناقد الفني محمد شوقي إن لقب الفنان فؤاد المهندس الأستاذ هو اللائق لرائد الكوميديا الراقية، لافتا إلي أن أبنائه كانوا يطلقون عليه الأستاذ.

وأشار شوقي في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديدة المذاع عبر فضائية etc إلى أنه كان يفخر بأنه أضحك الزعيم جمال عبدالناصر وذلك في منولوج عن الثورة، مضيفا أن المهندس قال سررت بأن العرض أعجب الرئيس الرحيل وأعضاء قيادة الثورة.

المهندس كان من معجبين عبد الوهاب وأم كلثوم

وأضاف: كان المهندس من أشد معجبي الفنان محمد عبدالوهاب وسيدة الغناء العربي أم كلثوم ، وكان سعيد جدا أن عبد الوهاب لحن له 'أنا واد خطير" وكان يقول من أسعد لحظات حياتي عندما كنت أجلس بجوار عبدالوهاب وهو يلحن لي.

وعن علاقة فؤاد المهندس بالفنان عادل إمام قال شوفي إن المهندس كان يفخر بعادل ويقول هو ابني البكر وقال في تصريحات تلفزيونية إن إمام اكتشافه وانه مثل اكتشاف أمريكا.

وأشاد بقدرة المهندس في عدم وقوعه في فخ تقليد نجيب الريحاني، وأنه الوحيد الذي نجح في ذلك لاسيما أن المهندس كان معجبي بالريحاني وكان يتشرب منه.