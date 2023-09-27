طريقة عمل شيبس حلزوني بالثوم والزعتر| بمذاق لا يقاوم

شيبس حلزوني بالثوم والزعتر من الأكلات الجانبية الشهية و اللذيذ التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل..



قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل شيبس حلزوني بالثوم والزعتر.



مقادير شيبس حلزوني بالثوم والزعتر



بطاطس كبيرة

ثوم بودر

زعتر

ملح وفلفل

زبدة

زيت نباتي



طريقة تحضير شيبس حلزوني بالثوم والزعتر



في بوله نضع الزعتر والثوم البودر والملح والفلفل وزيت نباتي ونقلب جيدا.

تغسل البطاطس وتجفف من الماء وتقطع بالقطاعه الخاصه بها علي شكل حلزوني ونضع ثمرة البطاطس علي سيخ خشبي وندهنها بالتتبيله جيدا من كل اتجاه بعدها نضعهم علي صينيه وندخلها فرن سخن حتي تتشرب البطاطس التتبيله وتتحمر وتقدم بالهنا والشفا.

