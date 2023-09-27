حلاوة المولد.. طريقة عمل الشكلمة في البيت

الشكلمة من حلويات المولد النبوي التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها اللذيذ و المختلف عن الحلويات الأخرى.



قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الشكلمة، فيما يلي.



مقادير الشكلمة



2 كوب جوز هند درجة نعومته متوسطه

2 بيضه

نصف كوب سكر

حليب مكثف محلي ان وجد

معلقه صغيره فانيليا سائله

رشة ملح

2 معلقه كبيره دقيق

معلقه صغيره بيكينج بودر



طريقة تحضير الشكلمة

في بوله نضع المكونات الجافه الدقيق وجوز الهند والبيكينج بودر ورشة ملح ونقلبهم مع بعض وفي بوله اخري نضع المكونات السائله نضع البيض والفانيليا والسكر ونخلطهم جيدا بمضرب البيض حتي يفتح لون البيض والقوام يتكثف والسكر يدوب تماما ونضع المكونات الجافه علي السائله ونخلطهم بهدوء ونتركها نصف ساعه تتماسك وبعدها نشكلها باليد المدهونه زيت ونضعها علي صينية فرن مفروش عليها ورق زبده او مفرش سليكون وندخلها فرن علي درجة حرارة 180 حتي تكتسب اللون الذهبي الفاتح وتقدم مزينه بالكرز او المكسرات او بدون شئ (واذا كان قوامها غير متماسك يمكن اضافه رشة جوز هند ونقلب ).

