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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحاته عن بوتين .. ضابط مخابرات أمريكي يسخر من البيت الأبيض

جون كيربي
جون كيربي

سخر ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، من تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

أضاف ريتر، أن "كيربي مخطئ للغاية ويكذب تمامًا.. خلاصة القول هي أن الأعمال العدائية لن تنتهي عندما يريد زيلينسكي ذلك. الشيء الوحيد الذي يتعين عليه فعله هو التوقيع على الاستسلام".

أوضح أن “النتيجة الوحيدة للصراع في أوكرانيا لا يمكن إلا أن تكون النصر غير المشروط للقوات الروسية على القوات المسلحة الأوكرانية”.

أشار ريتر إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قدم عددا من القيود على المفاوضات مع موسكو.

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في وقت سابق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وحده هو الذي سيحدد متى يحين وقت الجلوس مع الزعيم الروسي.

بوتين الرئيس الروسى البيت الأبيض روسيا أمريكا

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