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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هولندا تعلن موعد تسليم مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا

وزيرة الدفاع الهولندي
وزيرة الدفاع الهولندي كايسا أولونجرين

أعلنت وزيرة الدفاع الهولندي كايسا أولونجرين، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 عن التوقيت المحتمل لتسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندي، إنه من الممكن أن يتم تسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا في العام المقبل 2024، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضافت أولونجرين أن "التسليم الفعلي للطائرات المقاتلة سيبدأ في وقت ما من العام المقبل"، مشيرة إلى أن الكثير سيعتمد على المدة التي سيستغرقها تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن اثنين من ممثلي وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الدفعة الأولى من دبابات أبرامز الأمريكية تم تسليمها إلى أوكرانيا في 23 سبتمبر.

هولندا أوكرانيا مقاتلات F-16 وزيرة الدفاع الهولندي كايسا أولونجرين

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