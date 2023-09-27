الرئيس أشاد بها.. «الجوهري»: جامعة برج العرب التكنولوجية تطبّق ربط الصناعة الحديثة بالتطوّر|فيديو

أكد الدكتور محمد الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، أن هناك 7 جامعات تكنولوجية جديدة دخلت الخدمة للعام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تفقد الجامعة التكنولوجية ببرج العرب، وأبدى سعادته على مستوى الجامعة والطلاب.

وقال محمد الجوهري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن الجامعات التكنولوجية تساهم في خلق جيل جديد قادر على العمل والابتكار، والتعامل مع الأجهزة الحديثة، وتلبية متطلبات سوق العمل.

وتابع رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، أن وزير التعليم العالي يحاول التوأمة مع الجامعات العالمية، وعمل شراكات معهم، من أجل تدريب الطلاب المصريين، والاستفادة من الخبرات العالمية.

ربط الصناعة الحديثة بالتطور التكنولوجي

وأشار محمد الجوهري إلى أن جامعة برج العرب التكنولوجية تطبق ربط الصناعة الحديثة بالتطور التكنولوجي.