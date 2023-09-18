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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة حياة كريمة..جامعة برج العرب التكنولوجية: الفعاليات تهدف لربط الطلاب بسوق العمل

جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية

 استقبلت جامعة برج العرب التكنولوجية اليوم الاثنين 18 سبتمبر، ممثلي مؤسسة حياة كريمة. وذلك برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ويعد ذلك استكمالا لاستجابة الجامعة للمبادرات الرئاسية التي أطلقها سيادة الرئيس السيسي.

وذلك لعرض تجربة البرنامج التدريبي Value ووضع الخطة المستقبلية للتعاون بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة لتدريب الطلاب وافتتاح Booth حياة كريمة بحضور محمد شعبان منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية بالنيابة عن الدكتورة عهود وافي. 

وذلك تحت إشراف الدكتورة رانيا الشرقاوي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ومنسق مبادرة حياة كريمة بالجامعة. 

وشهد فعاليات الحضور الدكتور إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والدكتور خالد الغرياني الأمين العام للجامعة والدكتورة دينا ابو المجد مسؤل متابعة مركز برج العرب بمؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب.

وجاء ذلك إيماناً من جميع الأطراف بضرورة تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتطورة وذلك في إطار التحول التكنولوجي المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فقد أكد جميع الأطراف على أهمية التعاون والتنسيق في مجال التدريب المهني والتطبيقات الفنية في مجال الصناعات التكنولوجية. 

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، أن تلك الفعاليات الذي تنظمها الجامعة بانتظام في الفترة الحالية تهدف إلي دمج طلاب المراحل العلمية المختلفة في سوق العمل المرتبط بمجال دراستهم لتوسيع رؤيتهم العملية والتطبيقية والفنية حول النمو التكنولوجي لمجالات الصناعة والطاقة والعلوم الصحية والمشاركة الاجتماعية التي تعمل على النمو الفكري والاقتصادي لدى الطلاب.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة برج العرب لتكنولوجية، أهمية إدماج الطلاب في سوق العمل واحتضان أفكار ومشروعات الطلاب الابتكارية وكذلك صقل مهارتهم المهنية والقيادية من خلال التدريبات الصيفية والمشاركة المجتمعية لطلاب الجامعة مع مؤسسة حياة كريمة لكونها تعد إحدى المؤسسات الرائدة في العمل التطوعي وتنمية المجتمع وأيضا إعداد الطلاب للمشاركة في البرامج التدريبية فيما بعد لإعداد جيل من القيادات التكنولوجية لتحقيق رؤية مصر الصناعية. 

والجدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة تعتبر مؤسسة أهليه مصرية أنشئت للمساهمة في تنفيذ أعمال ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة السيد / رئيس الجمهورية، فهي تهدف إلى التدخل الفاعل لدعم المواطن المصري والعمل على حفظ كرامته وحقه في العيش الكريم بصحة جيدة، وتؤمن المؤسسة بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد مسئولية مشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة ، وأحد الأسس الهامة للوصول إلى التنمية المستدامة 2030، والإسهام في مؤازرة جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. وقد شارك الطلاب أيضا شرح تجربة تدريبهم في برنامج Value وما تم الاستفادة من ثقل مهارتهم وكذلك رؤيتهم المستقبلية للتعاون والعمل مع حياة كريمة.

جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية

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