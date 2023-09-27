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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها التلامس.. نصائح صابرين جابر لتقوية العلاقة بين الأم وابنتها | فيديو

ارشيفية
ارشيفية

وجهت الكاتبة صابرين جابر، خبيرة العلاقات الأسرية، بعض النصائح للأم بحيث أن تكون علاقتها قريبة و قوية مع الابنة، مؤكدة على اهمية التلامس بين الأم و ابنتها باعتبارها لغة الحب الأقرب بين الأباء و الأبناء، و التي يمكن أن تظهر من خلال القبلات أو الأحضان.

وأضافت "جابر"، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم دينا رامز، أن الأم عليها دور كبير في الوصول إلى الابنة، و ذلك بحكم خبراتها و تجاربها و نضج عقلها، و هذا يجعلها هي من تأخذ الخطوة الأولى تجاه الابنة.

تصرفات تقوي العلاقة بين الأم و الابنة

ونوهت، إلى أن وجود أسرار متبادلة بين الابنة و أمها تجعل العلاقة بينهم قريبة، بالإضافة إلى وجود أنشطة مشتركة بينهم، مؤكدة على ضرورة وجود دعم من قبل الأم و تشجيع لابنتها حتى لا تلجأ للأخرين لتعويض هذه المشاعر.

وتابعت، أن الأم هي الأصدق و الأقرب للابنة و هي الوحيدة التي تريد رؤيتها بأفضل حال و شكل، و هي مرأتها.  

 

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