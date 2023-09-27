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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولار أبرزها.. الغرف التجارية: 3 أسباب نتج عنها غلاء الأسعار في الأسواق

متى بشاي
متى بشاي

 قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن غلاء الأسعار تعني زيادة الأسعار في فترة قصيرة دون أي مبرر، ويوجد سلع في الأسواق انفجرت بشكل واضح في الأسعار، لافتًا إلى أن العملة الأجنبية وتكلفة الخدمات ورسوم الشحن عوامل أساسية في زيادة الأسعار.

عوامل أدت لزيادة الأسعار في الأسواق 

وأضاف "بشاي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن يوجد شروط خاصة بالاستيراد تنظيم العلاقة الاستيرادية منها الحصول على شهادات واعتمادات مستندية وأمور خاصة تجعل المستورد يحصل على البضاعة ومن ثم يقيم دورة والثانية والثالثة فيما يتعلق بتشغيل رأس المال، لافتًا إلى ان سعر الدولار واحد من أهم العوامل التي تسببت في غلاء الأسعار. 

وتابع رئيس لجنة التجارة الداخلية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن البضائع زادت لـ 100% و200% إذ أن المستورد زادت عليه الرسوم، وزادت عليه تكلفة العاملين، وزيادة سعر الدولار، موضحا أن ضبابية سعر الصرف أحد الأسباب الرئيسية في زيادة الأسعار، إذ أن الدولار في السوق الموازية بأسعار مرتفعة للغاية. 

واستكمل، أن كل شيء على المستورد يزيد، سواء الإيجار، أو التزاماته أو شراء السلع، المستورد لن يشتري بخسارة، ولذلك يرفع الأسعار. 

غلاء الأسعار زيادة الاسعار العملة الأجنبية أسامة كمال برنامج مساء دي إم سي

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