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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: معارض دائمة للسلع بأسعار مخفضة بجميع المدن والمراكز

محافظ الدقهلية، الدكتور
محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار

وجه محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، بسرعة إقامة معرض دائم باسم الغرفة التجارية بمدينة المنصورة، وبكافة المراكز والمدن، يضم كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة في متناول المواطنين للحد من غلاء الأسعار.


وذكرت المحافظة - في بيان صادر اليوم /الاثنين/ - أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والتجار والتموين؛ لمناقشة ووضع آليات لضبط وتخفيض أسعار السلع والمنتجات بالأسواق من خلال معارض دائمة، في حضور المحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والمحاسب السيد دايره المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية.


وأكد المحافظ - خلال الاجتماع - ضرورة تضافر الجهود من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار تنافسية مخفضة لرفع المعاناة عنهم، من خلال توفير السلع بالمنافذ والمحال بكميات وأسعار تنافسية.
وكلف المحافظ بمواصلة إطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة "أهلاً مدارس" و"أهلاً رمضان" وغيرها للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع بأسعار تنافسية، خاصة وأن هذه المبادرات لها مردود إيجابي على المواطنين من حيث الأسعار.


وقدم الدكتور مختار، خالص الشكر والتقدير لجميع تجار الدقهلية على تكاتفهم من أجل توفير كافة السلع والمنتجات بأسعار تنافسية من أجل مواطني الدقهلية.

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