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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالذكاء الاصطناعي.. شاهد كيف ستبدو بريطانيا عام 2050

بالذكاء الاصطناعي..
بالذكاء الاصطناعي.. شاهد كيف ستبدو بريطانيا عام 2050!

طلب دنكان تومسن – أحد خبراء الذكاء الاصطناعي – من البرنامج العبقري إنشاء صور مستقبلية عن أكبر مدن بريطانيا في عام 2050.

 وأظهرت الصور لندن وكأنها شيء من أفلام Blade Runner، كما أعطانا لمحة سريعة عما يمكن أن تكون عليه الحياة في مانشستر وبرمنغهام وكارديف وإدنبره بعد 27 عامًا من الآن.

استخدم دنكان، من برايتون، برنامج Midjourney من خلال تطبيق Discord، وطلب من الذكاء الاصطناعي إنشاء مدن مستقبلية في بريطانيا لعام 2050، مع الحفاظ على الهندسة المعمارية التاريخية والتنبؤ بوسائل النقل العام بناءً على الأفكار الحالية.

ثم أضاف دنكان المركبات التي ستعمل في المناطق المحيطة قائلًا: "أردت أن أظهر كيف سيصمم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عامًا مستقبلهم اليوم، كما صمم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 60 عامًا مستقبلهم من قبل". وأظهرت الصور ما يلي:

ادنبره

ادنبره

من المتوقع أن تبدو العاصمة الاسكتلندية بهذا الشكل، كما تقول منظمة العفو الدولية. وأضاف دنكان: "مع وجود الكثير من الأشياء المتاحة لهم مثل الذكاء الاصطناعي وهياكل التصميم، فسوف يؤثر ذلك على كل بلد على هذا الكوكب".

ادنبره نهارا

ادنبره نهارًا

تحتل القطارات المستقبلية مكانة بارزة في أبحاث الذكاء الاصطناعي التي أجراها دنكان، وكذلك المساحات الخضراء في المناطق الحضرية. كلاهما يُرى هنا في يوم جميل في العاصمة الاسكتلندية

برمنجهام

برمنجهام

بروم في عام 2050 كما قال دنكان: "أردت أن أظهر كيف يمكنك الحفاظ على مدينة بريطانية وجعلها موضع اهتمام عالمي للناس".

المدينة الثانية

المدينة الثانية في بريطانيا

ثاني مدينة في المملكة المتحدة تتميز بخيارات نقل أنيقة وأفق مستقبلي، وبها مساحة للاختلاط بين الناس وسط الصخب والضجيج

إدنبرة دنكان تومسن برمنجهام المملكة المتحدة بريطانيا

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