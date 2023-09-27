7 ملايين دولار| شاكيرا متهمة بالتهرب الضريبي في إسبانيا.. فما القصة؟

اتهم الادعاء الإسباني، نجمة البوب شاكيرا بعدم دفع 6.7 مليون يورو (7.1 مليون دولار) كضريبة على دخلها لعام 2018، حسبما ذكرت السلطات، في أحدث مزاعم مالية إسبانية ضد المغنية الكولومبية.

وقال ممثلو الادعاء في برشلونة، في بيان، إن شاكيرا متهمة بأنها استخدمت شركة خارجية يقع مقرها في ملاذ ضريبي؛ لتجنب دفع الضريبة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وتم إخطار شاكيرا بالتهم، في ميامي، حيث تعيش، بحسب البيان.

ومن المقرر أن تُحاكم شاكيرا في برشلونة يوم 20 نوفمبر في قضية منفصلة تتعلق بالمكان الذي عاشت فيه بين عامي 2012 و2014.

وفي هذه القضية، زعم ممثلو الادعاء أن المغنية لم تسدد مستحقات ضريبية بقيمة 14.5 مليون يورو (15.4 مليون دولار).

سبب اتهام شاكيرا بالتهرب الضريبي



وأشار مكتب المدعي العام في برشلونة إلى أن الفائزة بجائزة غرامي قد أمضت أكثر من نصف الفترة 2012-2014 في إسبانيا، وبالتالي كان ينبغي عليها دفع الضرائب في البلاد، على الرغم من أن مقر إقامتها الرسمي كان في جزر البهاما.