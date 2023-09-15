ظهور جريء| شاكيرا تثير ضجة بهذه الإطلالة.. شاهد

شاركت نجمة البوب الكولومبية، شاكيرا متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شاكيرا بإطلالة جريئة وجذابة، مرتدية فستان لبني مكشوف، وحازت الصورة على العديد من الإعجاب من قبل المتابعين.







وانفصلت شاكيرا (45 عاما) عن بيكيه نجم برشلونة الإسباني (35 عاما) في يونيو 2022، بعد علاقة استمرت 12 عاما، أثمرت عن ابنين، هما ساشا (10 أعوام)، وميلان (7 أعوام).



أطلقت المطربة الكولومبية شاكيرا أغنية مؤخرآ تسخر فيها من شريك حياتها السابق جيرارد بيكيه،وذلك بعد أن تم الإعلان عن انفصالهما في يونيو الماضي.