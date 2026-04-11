تأخر إعلان جدول امتحانات الثانوية 2026 يثير الجدل.. وأمهات مصر: الطلاب متوترين

أعربت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، عن قلق أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة من تأخر إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرة إلى أن التأخير اقترب من شهر كامل، وهو ما يزيد من حالة التوتر لدى الطلاب في مرحلة دراسية فارقة.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، في بيان لها، إن الطلاب وأسرهم في حالة انتظار مستمر لاعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بشكل رسمي، لما يمثله من أهمية كبيرة في تنظيم الوقت ووضع خطة واضحة للمراجعة النهائية، مؤكدة أن الإعلان المبكر يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار النفسي للطلاب ويساعدهم على الاستعداد الجيد للامتحانات.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، إلى أن أولياء الأمور يناشدون وزارة التربية والتعليم سرعة اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ونشره في أقرب وقت ممكن، لطمأنة الطلاب وتخفيف الضغوط النفسية المرتبطة بحالة عدم وضوح الرؤية خلال هذه الفترة المهمة.

وطالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم عقب اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بمراعاة وضع المواد غير المضافة للمجموع في بداية الامتحانات، لما لذلك من دور إيجابي في كسر رهبة الامتحان لدى الطلاب وتهيئتهم نفسيًا قبل الدخول في المواد الأساسية.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن من المهم أيضًا أن يراعي جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 توفير فترات زمنية كافية بين الامتحانات لكل شعبة على حدة، بما يمنح الطلاب فرصة مناسبة للمراجعة قبل كل مادة، مع ضرورة توزيع المواد بطريقة متوازنة تتيح للطلاب التركيز والاستعداد الجيد والمذاكرة بشكل منظم بين كل امتحان وآخر.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أن هذه المطالب تأتي في إطار الحرص على مصلحة الطلاب وتوفير بيئة امتحانية مناسبة تساعدهم على تحقيق أفضل أداء ممكن، خاصة في ظل أهمية شهادة الثانوية العامة باعتبارها مرحلة فاصلة في مستقبلهم التعليم