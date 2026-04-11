الرئيس السيسي: النسيج الوطني الواحد دعامة بناء مستقبل يحقق أمال المصريين

بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.



وقال الرئيس السيسي - في نص البرقية - "يطيب لي أن أبعث إلى قداستكم وإلى إخواننا الأقباط بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.. أعاده الله عليكم بالخير والبركات".



وأضاف قائلا: "وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بأواصر الأخوة والمحبة التي تجمع بين أبناء مصر جميعا، فالنسيج الوطني الواحد هو الدرع الواقي والحصن المنيع للحفاظ على الوطن وحماية مقدراته و الدعامة الأساسية في بناء مستقبل مشرق يحقق أمال وطموحات المصريين كافة".



وتابع الرئيس السيسي: "أدعو الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، متمنيا لكم عيداً سعيداً تنعمون فيه بوافر الصحة والسعادة، ومصرنا الغالية المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء".



كما أرسل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقيات تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم؛ بمناسبة عبد القيامة المجيد، حيث هنأهم سيادته بالعيد وتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق.