على عمق 10 كيلومترات.. زلزال بقوة 4.58 درجة يهز جنوب إيران

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، اليوم السبت، بأن زلزالًا بلغت قوته 4.58 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب إيران، في أحدث هزة أرضية تشهدها المنطقة.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وهو ما يُعد عمقًا ضحلًا نسبيًا قد يزيد من الإحساس بالهزة في المناطق القريبة من مركزها.

ولم ترد حتى الآن تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزال، فيما تتابع الجهات المختصة في إيران تقييم الوضع في المناطق المتأثرة.

وتقع إيران ضمن واحدة من أكثر المناطق النشطة زلزاليًا في العالم، نظرًا لوجودها على خطوط تصادم عدة صفائح تكتونية، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية متكررة تتفاوت في شدتها.

ويأتي هذا الزلزال في وقت تشهد فيه بعض مناطق البلاد توترات إقليمية وأحداثًا متسارعة، غير أن السلطات لم تربط حتى الآن بين النشاط الزلزالي وأي تطورات أخرى في المنطقة.

ومن المتوقع أن تصدر الجهات الجيولوجية المحلية والدولية تحديثات إضافية خلال الساعات المقبلة بشأن تفاصيل الهزة وتداعياتها المحتملة.