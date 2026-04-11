قبل شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية
وفاة إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق
الرئيس السيسي: الأخوة والمحبة بين أبناء مصر حصن منيع للحفاظ على الوطن
الرئيس السيسي: النسيج الوطني الواحد دعامة بناء مستقبل يحقق أمال المصريين
الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس الثاني وأقباط مصر بالخارج بـ عيد القيامة
من غير حكام ولا حظ.. الغندور يتغنى بفوز الزمالك على شباب بلوزداد
خلال مفاوضات إسلام أباد.. الوفد الإيراني يصطحب حقائب طلاب مدرسة ميناب الذين استشهدوا بالقصف الأمريكي
رغم الهدنة..البنك الدولي : الحرب في الشرق الأوسط تهدد الاقتصاد العالمي
محللون : الحرب في إيران تدفع سوق النفط نحو عجز في الإمدادات
الأسواق تستقبل شم النسيم.. تعرف على أسعار الفسيخ والرنجة اليوم
حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين
نقص الوقود بسبب الحرب الإيرانية يهدد محصول الأرز أهم غذاء في آسيا
قبل شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

شيماء مجدي

شهدت أسعار الأسماك المملحة “ الرنجة والفسيخ” والمدخنة حالة من التباين في الأسواق خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع زيادة الإقبال عليها فى فترة الأعياد والمناسبات وقدوم شم النسيم .
 

سعر الفسيخ


 حيث سجل الفسيخ البوري الجامبو نحو 450 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر الفسيخ البوري نحو 400 جنيه، بينما تراوح سعر الفسيخ متوسط الحجم عند مستوى 300 جنيه للكيلو.

أسعار الملوحة

وفيما يتعلق بباقي الأصناف، سجل سعر الملوحة الأسواني نحو 400 جنيه للكيلو، بينما بلغت أسعار الرنجة الهولندي بالبطارخ نحو 220 جنيهًا، وسجل السردين المخلي نحو 160 جنيهًا، في حين بلغ سعر السردين البلدي حوالي 140 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرنجة بالمجمعات الاستهلاكية

 

أما داخل المجمعات الاستهلاكية، فتُطرح الرنجة بأسعار تقل نسبيًا عن السوق الحر، حيث تُباع بنحو 145 جنيهًا للكيلو، ما يوفر بدائل مناسبة للمواطنين بأسعار مخفضة.

وبالنسبة للمنتجات الجاهزة، سجل سعر فيليه الرنجة المدخنة «فاكيوم» نحو 399 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفسيخ المخلي بين 300 و450 جنيهًا للكيلو، وفقًا لحجم السمكة وجودة التمليح، وقد يصل سعر الكيلو إلى 600 جنيه في بعض الحالات.

وفي السياق ذاته، تراوح سعر الرنجة في الأسواق خلال عام 2026 ما بين 145 و220 جنيهًا للكيلو، بحسب الجودة ومصدر المنتج.

أسعار الأسماك 

 

وعلى صعيد الأسواق العامة، كشفت بيانات سوق العبور، اليوم السبت 11 إبريل 2026 ، عن استقرار نسبي في أسعار الأسماك الطازجة، حيث تراوح سعر البلطي (1) بين 74 و78 جنيهًا، والبلطي (2) بين 70 و72 جنيهًا، بينما سجل فيليه البلطي أسعارًا تراوحت بين 75 و275 جنيهًا.

كما تراوح سعر قشر البياض بين 190 و290 جنيهًا، والبياض الأملس البلدي بين 150 و250 جنيهًا، فيما سجلت القراميط أسعارًا بين 30 و70 جنيهًا، والثعابين بين 100 و600 جنيه حسب الحجم.

وبالنسبة لباقي الأنواع، سجل الكابوريا أسعارًا تراوحت بين 50 و190 جنيهًا، والدنيس بين 275 و475 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجمبري الجامبو ما بين 950 و1150 جنيهًا، وفقًا لآليات العرض والطلب داخل السوق.

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

الاستيقاظ لصلاة الفجر

من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه ؟.. عليك بتلاوة 4 آيات قرآنية

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

إبراهيم عبد الجواد يطمئن جماهير الزمالك على بيزيرا بعد إصابته

موعد الأذان.. اعرف مواقيت الصلاة اليوم 11 أبريل 2026

موعد الأذان.. اعرف مواقيت الصلاة اليوم 11 أبريل 2026

بعثة الأزهر في «صربيا» تشارك في أعمال تحكيم مسابقة القرآن الكريم الدولية

بعثة الأزهر في «صربيا» تشارك في أعمال تحكيم مسابقة القرآن الكريم الدولية

قافلة البحوث الإسلامية تبدأ نشاطها بزيارات ميدانية لحلايب وشلاتين وأبو رماد وسط ترحيب من الأهالي

قافلة البحوث الإسلامية تبدأ نشاطها بزيارات ميدانية لحلايب وشلاتين وأبو رماد وسط ترحيب من الأهالي

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد