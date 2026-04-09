طريقة عمل الرنجة بالثوم والليمون بمذاق شهي

تعد الرنجة بالثوم والليمون من الأكلات غير التقليدية التى يمكن تقديمها فى احتفالات شم النسيم لعشاق الأسماك المملحة خاصة أن مذاقها مميز ومختلف عن الوصفات الشائعة.
نعرض لكم طريقة عمل الرنجة بالثوم والليمون من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الرنجة بالثوم والليمون
ربع كيلو رنجة مخلية مكعبات
ربع كوب بصل أخضر مفروم
ربع كوب شبت مفروم
عصير ليمون
ثوم مفروم
زيت
ملح
فلفل اسود
للتقديم:
خبز شامي
شرائح ليمون
طريقة عمل الرنجة بالثوم
اخلطى جميع المكونات في الكبة ثم ضعيها فى طبق التقديم.
قدميها مع الخبز وشرائح الليمون وبالهنا والشفا .