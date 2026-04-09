الرياض يقلب الطاولة على الاتفاق بثلاثية مثيرة في دوري روشن

حقق فريق الرياض فوزًا مثيرًا على مضيفه الاتفاق بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب إيجو بمدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

بدأ الاتفاق المباراة بقوة، حيث تقدم مبكرًا عن طريق جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 5، قبل أن يضيف خالد الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 33، ليضع أصحاب الأرض في موقف مريح خلال الشوط الأول.

لكن فريق الرياض نجح في العودة سريعًا، بعدما قلص لياندرو أنتونيس الفارق في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق 2-1.

وفي الشوط الثاني، واصل الرياض ضغطه حتى أدرك التعادل مجددًا عبر أنتونيس في الدقيقة 54، قبل أن يخطف مامادو سيلا هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

موقف الفريقين في الترتيب

بهذا الفوز، رفع الرياض رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 42 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

شهدت المباراة العديد من الفرص الخطيرة من الجانبين، وسط تألق لافت للحارسين، قبل أن يحسم الرياض المواجهة في اللحظات الأخيرة، مؤكدًا رغبته في البقاء والهروب من مناطق الخطر.