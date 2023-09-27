الليلة.. محمد صلاح في مهمة جديدة مع ليفربول ضد ليستر سيتي بكأس الرابطة

يلتقي فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، بنظيره ليستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويأمل ليفربول بقيادة صلاح، لتحقيق الفوز على ليستر سيتي من أجل مواصلة مشواره بقوة في كأس الرابطة الإنجليزية التي يسعى في حصد لقبها لمصالحة جماهيره بعد عدم تتويجه بأي لقب خلال الموسم الماضي.

وتحدث بيب ليندرز، المدرب المساعد في ليفربول عن المباراة قائلا: "نعرف بأننا سنواجه فريقًا يملك الكثير من الجودة، وهذا يظهر فيما يقدموه في التشامبيونشيب".

وأشاد ليندرز بمحمد صلاح قائلًا: "إنه يحطم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر، نحن نملك لاعبًا خاصًا للغاية بين أيدينا وهو ملهم لنا وقائد، يمكن مشاهدة مهارته".

وتابع: "بدوري أشاهد صلاح في صالة الألعاب الرياضية وحرصه على القدوم مبكرًا للتدريبات، هو لاعب محترف للغاية ويملك الخبرة لقيادة هذا الفريق دون ارتداء الشارة".

وأضاف: “صلاح قادر على صنع شيء من لا شيء، عندما يبتسم أعرف بأن الكرة ستبتسم أيضًا، إنه يحسم المباريات لنا”.