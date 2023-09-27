محافظ بني سويف يتابع إجراءات اخماد حريق بقطعة أرض خلف مصنع النسيج





كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، رئيس مركز و مدينة بني سويف، بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع الحريق الذي وقع "اليوم " داخل سور بأرض تابعة لأحد البنوك ، خلف مصنع النسيج ، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات

وتنفيذاً لتكليف المحافظ،توجه الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة ، لموقع الحريق ،لمتابعة أعمال إطفاء الحريق ، الذي شب في حشاىش وبوص وحلفة جافة حيث قامت الحماية المدنية بالتعامل مع الحريق وإخماده ، بجانب معدات وسيارات الوحدة المحلية، وذلك بعد فصل التيار الكهربائي " كإجراء احترازي "، حتى تمت السيطرة على الحريق ،وذلك في حضور بعض القيادات الأمنية المعنية من مديرية الأمن والحماية المدنية