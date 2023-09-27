عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع إجراءات اخماد حريق بقطعة أرض خلف مصنع النسيج

صدى البلد



كلف المحافظ  الدكتور محمد هاني غنيم ، رئيس مركز و مدينة بني سويف، بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع  الحريق الذي وقع "اليوم " داخل سور  بأرض تابعة لأحد البنوك ، خلف مصنع النسيج ، ولم يسفر عن  وقوع خسائر بشرية  أو إصابات

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء جامعة بنى سويف الأهلية

الأولى على علوم سياسية بني سويف: ربنا كلل تعبي بالنجاح والتفوق

وتنفيذاً  لتكليف المحافظ،توجه الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة ، لموقع الحريق ،لمتابعة أعمال إطفاء الحريق ، الذي شب في حشاىش وبوص وحلفة جافة حيث قامت  الحماية المدنية بالتعامل مع الحريق وإخماده ، بجانب معدات وسيارات الوحدة المحلية، وذلك بعد فصل التيار الكهربائي  " كإجراء احترازي "، حتى تمت السيطرة على الحريق  ،وذلك في حضور  بعض القيادات الأمنية المعنية من مديرية الأمن والحماية المدنية

 

إطفاء الحريق الدكتور محمد هاني غنيم الحر التفوق السيطرة على الحريق جامعة بنى سويف جامعة بني سويف الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

شغلت البنات بـ500 جنيه.. حكم رادع لـ هنادي قوادة بولاق الدكرور

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

موضوعات متعلقة

الأولى على علوم سياسية بني سويف: تكريم الرئيس يشجعنا ويحفز الأجيال القادمة

ترشيحاتنا

حريق هائل يندلع في مصنع كيميائي في الهند.. فيديو

التنمية المحلية تكشف شروط الوظائف الخالية بالمحافظات للعاملين بالدولة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

فرار ثلت السكان لأرمينيا.. أذربيجان تعلن القبض على رئيس حكومة كاراباخ السابق

مشاجرة بين صاحب محل وعاطل تنتهى بوفاة الأول في الإسكندرية

أمريكا.. فيديوهات صادمة توثق عمليات السرقة من محال هذه المدينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب أمام الكعبة | ظهور لافت لـ جنات .. شاهد

بعد تأخرها عن الحضور ورفض نيشان لاعتذارها.. إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق

هذا الثلاثي سبب رحيلي عن الأهلي وهكذا أبلغوني بالقرار| سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس إقالته

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء

فيديو

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

غلطت فى زملائها الفنانين.. سر هجوم مروة صبرى على ميرهان حسين| فيديو

أشهر معجزات النبي يوم مولده.. واسمه ونسبه كاملا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ