الأولى على علوم سياسية بني سويف: ربنا كلل تعبي بالنجاح والتفوق

قالت الخريجة عبير لطفي أحمد، الأولى على قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إنها لحظة تكريمها من الرئيس السيسي كانت تشعر بالتوتر، والسعادة والفخر في نفس الوقت .

وأضافت أنه من المقرر أن تتسلم قرار تعيينها في الكلية دون وجود أية مشكلة خلال الفترة القادمة، قائلة: “ربنا كلل تعبي بالنجاح والتفوق بعد تعب سنوات طويلة”.

وأكدت أن من أسباب نجاحها تلقيها الدعم من أسرتها أو الاساتذة بالكلية والجامعة، موجهة الشكر لكل من ساعدها طوال فترة دراستها.

وتابعت عبير أن يوم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي سيظل عالقًا في الذاكرة، وأنها تشكر الرئيس على هذا التكريم.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لجامعة قناة السويس؛ لحضور فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، حيث اجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.