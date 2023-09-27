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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم 106 أنشطة ثقافية وفنية لتنمية مهارات الموهوبين والمبدعين من أبناء المنوفية

أنشطة ثقافية في المنوفية
أنشطة ثقافية في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الثقافة في تنظيم عدد 106  نشاط ثقافى وفنى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف تنمية مهارات الموهوبين والمبدعين ورعايتهم وتحقيق العدالة الثقافية بين كافة فئات المجتمع وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

وقال أحمد فوزى مدير مديرية الثقافة بالمحافظة إن الإدارة العامة لثقافة المنوفية قامت بتنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية بـ (27) موقع ثقافى بإجمالى 2121 مستفيد وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 20 سبتمبر الحالي بالتعاون مع مختلف الجهات  من الأزهر والإدارات الزراعية ومنطقة الآثار القبطية والإسلامية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمحليات والتضامن الاجتماعي والأوقاف والإدارة الطبية والمجتمع المدني وإدارة الوعظ بالمحافظة.

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وأشار إلى أن تلك البرامج الثقافية والفنية تهدف إلى الإرتقاء بالذوق العام وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين واكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة .

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي والرائد لوزارة الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية بأنشطتها المتنوعة واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بقطاع الثقافة التي تشكل ضمير الإنسان المصري ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والتي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة .

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