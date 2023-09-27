جامعة الفيوم تنظم حفلا لاستقبال الطلاب الجدد بكلية الطب

شهد الدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد الذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية.

ذلك، بحضور الدكتور نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور عمرو عبد الغني منسق الأنشطة الطلابية، والأستاذ الدكتور محمد صلاح مدير البرنامج الأكاديمي.

أكد أ. د حمدي إبراهيم أن طلاب كلية الطب دائمًا متميزين، لأنهم يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة في علاج المرضى، متمنيًا أن يكونوا على قدر تلك المسئولية ، كما أوصى الطلاب بالتحلي بالأخلاق الحميدة والأمانة والاخلاص في الحياة العلمية والعملية.

وأكدت أ. د نجلاء الشربيني أن الدراسة في المرحلة الجامعية تختلف تمامًا عن الدراسة في مرحلة الثانوية العامة، كما أوصت الطلاب بالمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة بالكلية، لما لها من دور كبير في بناء شخصية الطالب.

ومن جانبه أوصى أ. د محمد صلاح الطلاب الجدد بالالتزام بأخلاقيات الطالب الجامعي ، وفي ختام الحفل قام الطلاب بتقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة.

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