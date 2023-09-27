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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تكشف شروط الوظائف الخالية بالمحافظات للعاملين بالدولة

صدى البلد

كشفت وزارة التنمية المحلية على الشروط الخاصة بالوظائف الخالية بالمحافظات التي تعلنت عنها الوزارة، بالنسبة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف من داخل الجهاز الإداري للدولة، موضحة ان هذه الشروط تسري على العاملين بالإدارة المحلية والمتقدمين من الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة.

 

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 شروط الوظائف الخالية بالمحافظات للعاملين بالدولة

_قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في الدرجة الأدنى في حالة التقدم لشغل وظيفة من المستوى الوظيفي (الممتاز – العالي) من تاريخ بداية الإعلان.

_قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول (أ) لشغل وظيفة من المستوى الوظيفي (المدير العام) من تاريخ بداية الاعلان وتقديم ما يفيد ذلك.

_الالتزام التام بتقديم المستندات التالية حديثة ومعتمدة ومختومة بتاريخ الإعلان الحالي.

واكدت الوزارة انه لن يعتد بأي مستندات سبق تقديمها في الإعلان السابق رقم (1) لسنة 2022 الخاص بعدد (77) درجة مالية حيث تم إلغائه، ولن يعتد بأي مستندات مؤرخة بتاريخ سابق للإعلان الحالي، المستندات هي:

_نماذج بيان الحالة الوظيفية والشهادة القانونية ومقترح التطوير المرفقة بالإعلان وإعتمادها من السلطة المختصة (السيد المحافظ – السكرتير العام – رئيس الجهة) خلال فترة الإعلان.

_الإنجازات بعد إقرارها واعتمادها من السلطة المختصة بما لايزيد عن ثلاث صفحات عن مدة آخر ثلاث سنوات عمل معتمدة من (السيد المحافظ – السكرتير العام – رئيس الجهة) خلال فترة الإعلان.

_تقارير كفاية الأداء على أن يكون حاصلاً على تقدير كفء على الأقل عن أخر سنتين.

_المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

_صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، في الإعلان رقم (3) لسنة 2023 ،عن حاجتها لشغل بعض وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من المستوى الوظيفي الممتاز – العالي – المدير العام، حيث يوجد 91 وظيفة خالية في المحافظات.

وتم فتح باب التقديم الالكتروني  ولمدة شهر اعتبارًا من الأحد 17 سبتمبر 2023 حتى الإثنين 16 اكتوبر 2023 .

ويتم التقديم على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg ، ويتم التعيين بالوظائف الخالية بالتنمية المحلية ،وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

التنمية المحلية شروط الوظائف الخالية الوظائف الخالية بالمحافظات وزارة التنمية المحلية

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