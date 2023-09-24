عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تحذير المتقدمين للوظائف الخالية بالمحافظات ..تفاصيل

وظائف خالية بالمحافظات
وظائف خالية بالمحافظات

حذرت وزارة التنمية المحلية الراغبين في التقدم للوظائف الخالية في المحافظات من التعامل مع أي شخص أو اخذ أي تعليمات او دفع مبالغ نقدية إلا من خلال واتساب التليفون المحمول 01060150604 الخاص بالإعلان.

وظائف خالية بالمحافظات

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، في الإعلان رقم (3) لسنة 2023 ،عن حاجتها لشغل بعض وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من المستوى الوظيفي الممتاز – العالي – المدير العام، حيث يوجد 91 وظيفة خالية في المحافظات بعدد ، وتتضمن الوظائف الشاغرة وظائف قيادية سكرتير عام المستوى الوظيفي الممتاز ورئيس مدينة المستوى الوظيفي الممتاز.

كما تتضمن الوظائف الشاغرة : سكرتير عام المستوى الوظيفي العالي وسكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي العالي ورئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي العالي ورئيس مدينة المستوى الوظيفي العالي ورئيس حي المستوى الوظيفي العالي وسكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي مدير عام و رئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي مدير عام ورئيس مدينة المستوى الوظيفي مدير عام ورئيس حي المستوى الوظيفي مدير عام.

وتم فتح باب التقديم الالكتروني  ولمدة شهر اعتبارًا من الأحد 17 سبتمبر 2023 حتى الإثنين 16 أكتوبر 2023 .

و يتم التعيين بالوظائف الخالية بالتنمية المحلية ،وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ويتم التقديم على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg .

وأوضحت الوزارة، أنه لن يعتد بأي مستندات مؤرخة بتاريخ سابق للإعلان الحالي، وعلى الذين تقدموا للإعلان رقم (1) لسنة 2022 خلال الفترة من 5/10/2022 حتى 15/11/2022  ، أن يتقدموا للإعلان الحالي في حال رغبتهم في ذلك.

وظائف خالية بالمحافظات التنمية المحلية الوظائف الخالية وزارة التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مشروع إماراتي ضخم.. مصر ترفع الاستثمارات بقطاع الطاقة لـ 9 مليارات دولار

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

ارتفاع أسعار الأرز بالرغم من بدء موسم الحصاد.. والكيلو يسجل هذا الرقم

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

هبوط قوي في أسعار الطماطم والكوسة .. تعرف على قائمة الخضراوات اليوم

موضوعات متعلقة

اعرف موعد إنتهاء التقديم بـ وظائف التنمية المحلية الخالية في المحافظات ..تفاصيل

ترشيحاتنا

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

أسرة شهيد لقمة العيش بالخانكة: لديه طفلتان وعايزين حقه

زلزال عنيف بقوة 5.3 درجات يضرب سومطرة الإندونيسية

أعرف هتقبض امتى.. المالية تواصل صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة العنف ضد لاعب بقانون الرياضة

محاولة لخطف كولر من الأهلي.. إغراءات سعودية بالملايين والمدرب يرد بـ3 كلمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان عبير صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع جبنة تصيب بالفشل الكلوي

منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

بالبرتقالي.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. لماذا فشلت توشكي لمدة 20 سنة «فيديوجراف»

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ