التنمية المحلية تحذير المتقدمين للوظائف الخالية بالمحافظات ..تفاصيل

حذرت وزارة التنمية المحلية الراغبين في التقدم للوظائف الخالية في المحافظات من التعامل مع أي شخص أو اخذ أي تعليمات او دفع مبالغ نقدية إلا من خلال واتساب التليفون المحمول 01060150604 الخاص بالإعلان.

وظائف خالية بالمحافظات

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، في الإعلان رقم (3) لسنة 2023 ،عن حاجتها لشغل بعض وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من المستوى الوظيفي الممتاز – العالي – المدير العام، حيث يوجد 91 وظيفة خالية في المحافظات بعدد ، وتتضمن الوظائف الشاغرة وظائف قيادية سكرتير عام المستوى الوظيفي الممتاز ورئيس مدينة المستوى الوظيفي الممتاز.

كما تتضمن الوظائف الشاغرة : سكرتير عام المستوى الوظيفي العالي وسكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي العالي ورئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي العالي ورئيس مدينة المستوى الوظيفي العالي ورئيس حي المستوى الوظيفي العالي وسكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي مدير عام و رئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي مدير عام ورئيس مدينة المستوى الوظيفي مدير عام ورئيس حي المستوى الوظيفي مدير عام.

وتم فتح باب التقديم الالكتروني ولمدة شهر اعتبارًا من الأحد 17 سبتمبر 2023 حتى الإثنين 16 أكتوبر 2023 .

و يتم التعيين بالوظائف الخالية بالتنمية المحلية ،وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ويتم التقديم على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg .

وأوضحت الوزارة، أنه لن يعتد بأي مستندات مؤرخة بتاريخ سابق للإعلان الحالي، وعلى الذين تقدموا للإعلان رقم (1) لسنة 2022 خلال الفترة من 5/10/2022 حتى 15/11/2022 ، أن يتقدموا للإعلان الحالي في حال رغبتهم في ذلك.