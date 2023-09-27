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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب محمد الجارحي يوقع نموذج التزكية لترشيح الرئيس السيسي لفترة جديدة

النائب محمد الجارحي
النائب محمد الجارحي

وقع النائب محمد الجارحي وكيل  لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، نموذج التزكية لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

و قال: "شرفت بتزكية ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية وفاءا لما قدمه سيادته من إنجازات وما يحمله من رؤية وطنية مستنيرة للنهوض بالدولة المصرية في كل قطاعاتها وبناء الجمهورية الجديدة".

وأكد "الجارحي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ضرورة لاستكمال مسيرة البناء وما تم بدءه من مشروعات قومية كبرى، مشيدا بما حققه الرئيس السيسي من طفرة ونجاحات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ودعا النائب محمد الجارحي، كافة المواطنين المصريين في الداخل والخارج إلى المشاركة بفعالية في الانتخابات لدعم الاستقرار والتنمية وإظهار صورة مصر الديمقراطية والحضارية.

وأشار وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أنه فى ظل قيادة الرئيس السيسى تمكنت الدولة المصرية خلال الأعوام التسعة الماضية، من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

وأوضح النائب محمد الجارحي، أن الرئيس السيسي سعي منذ توليه الحكم، إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة".

كان المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أكد أن الأمانة العامة للمجلس أتاحت منذ أمس اليوم، نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة 142 من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.

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