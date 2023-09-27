أمانات مستقبل وطن تستقبل المواطنين بمكاتب الشهر العقاري.. شاهد

تواجد متطوعو حزب مستقبل وطن بالقاهرة، أمام مكاتب التوثيق بالشهر العقاري، للتيسير على المواطنين في عمل توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقام شباب مستقبل وطن بتنظيم دخول المواطنين لمكاتب الشهر العقاري، إضافة إلى توزيع زجاجات المياه على المواطنين للتخفيف من درجات الحرارة.

وأعرب المواطنون على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ما دفعهم للمبادرة والذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيل له.

وقال المواطنون: "جئنا النهارده أعمل توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المسيرة، وعلشان بنحب الرئيس السيسي بنقوله احنا معاك لآخر المشوار".