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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نصير يتقدم نواب حماة الوطن لتوقيع نماذج التزكية لترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة

نصير يقود نواب حماة
نصير يقود نواب حماة الوطن لعمل نماذج التزكية لترشيح السيسي

تقدم النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل اول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ والهيئة البرلمانية بغرفتيه لتوقيع نماذج التزكية للرئيس السيسى من اجل الترشح لفترة رئاسية جديدة وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح.

وقال اللواء طارق نصير فى بيان صحفى له ، إن حزب حماة الوطن يعمل على قلب رجل واحد من خلال أماناتة المركزية و كافة قواعدة الحزبية المنتشرة في ربوع الوطن من أجل إعداد التوكيلات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعوته للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأكد نصير ، أن ماشاهدة اليوم من خلال غرفة العمليات المزكزية بالحزب من مختلف محافظات الجمهورية ينم علي مدى وعي وادراك الشعب المصري لهذة المرحلة ومدي ثقتهم في قيادة الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن حزب حماه الوطن اول حزب سياسي يعلن عدم الدفع بمرشح رئاسي ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

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اللواء طارق نصير نماذج التزكية السيسي وراق الترشح حزب حماة الوطن

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