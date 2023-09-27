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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. صفات الرسول الجسدية.. و5 أمور تجيز الاحتفال بالمولد النبوي

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذه النشرة الدينية. 

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عميد كلية اللغة العربية الأسبق بالزقازيق: تكريم الرئيس وسام فوق رأسي وتكليل لمشواري

 

إمام بالأوقاف بعد تكريم الرئيس: سأظل معتزا بهذا طوال حياتي

 

حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. جائز لـ5 أسباب وبهذه الطريقة احتفل به النبي

 

الصلاة على النبي في المولد النبوي.. فضلها وأفضل صيغة وخطأ منتشر في كتابتها إملائيا

 

المولد النبوي الشريف.. صفات الرسول الجسدية ومعلومات عن سيد البشر

النشرة الدينية علي جمعة وصف سيدنا محمد حكم الاحتفال بالمولد النبوي المولد النبوي صفات الرسول الجسدية

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