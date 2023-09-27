أمين سر دينية النواب: تزكية الرئيس السيسي ليستكمل البناء والعطاء

قال الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه قام اليوم بالتوقيع على استمارة تزكية ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، وذلك لاستكمال مسيرة العطاء الذي بدأها.

وأضاف أبو هاشم: “ونحن جميعاً نشاهد الإنجازات التي حدثت في الفترة السابقة وتنظر معه إلى مستقبل أفضل لمصرنا، وبذلك نؤكد ترشيح الرئيس السيسي لفترة قادمة لمزيد من العطاء واستكمال الإنجازات التي بدأت في الفترة السابقة والتي تجعل مصر في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة، وهذا الوضع الذي نراه وكل ما يحدث في بلادنا من نهضة عمرانية وصناعية وعلمية واقتصادية يجعلنا نتمسك بهذا الرجل لأنه فتح أمامنا باب الأمل لمستقبل أفضل”.

وتابع: "نطلب من أبناء الشعب المصري المشاركة في هذا العرس الديمقراطي ولا نوجههم أو نقول لهم اختاروا من، ولكن نطلب المشاركة فقط كل إنسان يختار من يراه الأفضل لاستقرار الوطن.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الدينية أن الخروج في حد ذاته مطلب شرعي لأنها شهادة أمام الله وستسجل في سجل الإنسان، فعلينا ألا نهمل هذا الحق وألا نتخاذل وألا نظهر بلدنا بمظهر لا يليق بها، لأن المشاركة في الانتخابات تعبر عن حضارة الشعب وأن كل إنسان يريد أن يشارك في بناء بلده وفي الاختيار، فعلى جميع أبناء الشعب المصري أن يحرصوا على المشاركة في هذه الانتخابات وكل يختار من يجد فيه أنه سيحقق له آماله في المستقبل.