عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين سر دينية النواب: تزكية الرئيس السيسي ليستكمل البناء والعطاء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه قام اليوم بالتوقيع على استمارة تزكية ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، وذلك لاستكمال مسيرة العطاء الذي بدأها.

وأضاف أبو هاشم: “ونحن جميعاً نشاهد الإنجازات التي حدثت في الفترة السابقة وتنظر معه إلى مستقبل أفضل لمصرنا، وبذلك نؤكد ترشيح الرئيس السيسي لفترة قادمة لمزيد من العطاء واستكمال الإنجازات التي بدأت في الفترة السابقة والتي تجعل مصر في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة، وهذا الوضع الذي نراه وكل ما يحدث في بلادنا من نهضة عمرانية وصناعية وعلمية واقتصادية يجعلنا نتمسك بهذا الرجل لأنه فتح أمامنا باب الأمل لمستقبل أفضل”.

وتابع: "نطلب من أبناء الشعب المصري المشاركة في هذا العرس الديمقراطي ولا نوجههم أو نقول لهم اختاروا من، ولكن نطلب المشاركة فقط كل إنسان يختار من يراه الأفضل لاستقرار الوطن.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الدينية أن الخروج في حد ذاته مطلب شرعي لأنها شهادة أمام الله وستسجل في سجل الإنسان، فعلينا ألا نهمل هذا الحق وألا نتخاذل وألا نظهر بلدنا بمظهر لا يليق بها، لأن المشاركة في الانتخابات تعبر عن حضارة الشعب وأن كل إنسان يريد أن يشارك في بناء بلده وفي الاختيار، فعلى جميع أبناء الشعب المصري أن يحرصوا على المشاركة في هذه الانتخابات وكل يختار من يجد فيه أنه سيحقق له آماله في المستقبل.

استمارة تزكية الدكتور محمد أبو هاشم الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

إطلاق نار في جامعة القاهرة.. موظف ينهي حياة زميلته بكلية الآثار

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

بعد اعتراف زيلينسكي.. تكتيكات الجيش الروسي تصدم أوكرانيا

شيخ الأزهر يعزي العراق في ضحايا حادث حريق محافظة نينوى

خبير يكشف لغزًا جديدًا في سد النهضة.. هل يؤثر على السد العالي؟

الشانزليزيه يتجمل استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية في باريس

بعد كارثة نينوي.. إجراءات عاجلة لرئيس وزراء العراق

جهود كبيرة فى جميع المحافظات.. الداخلية تضبط تجار العملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاعة بقت حديد.. صور صادمة تكشف آثار كارثة زفاف حنين وريفان بالعراق

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

عراقي يصرخ على الهواء: فقدت كل عائلتي في زفاف نينوى

هل سيغادر فتوح| الزمالك يخرج عن صمته ويجدد له قريبا

فيديو

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ