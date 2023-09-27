رودريجو يقود تشكيل ريال مدريد أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل “اللوس بلانكوس” لمواجهة لاس بالماس، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز – أنطونيو روديجر – ديفيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي – إدوارد كامافينجا

خط الهجوم: إبراهيم دياز – رودريجو جوس – خوسيلو ماتو

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، معقل فريق ريال مدريد.