عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب السباحة بالزعانف يحقق 12ميدالية متنوعة في اليوم الأول لبطولة العالم بصربيا

صدى البلد

حقق منتخب مصر للسباحة بالزعانف نجاحا ساحقا وعددا كبيرا من الميداليات المتنوعة وصلت إلى ١٢ ميدالية في منافسات اليوم الأول لبطولة العالم المقامة حاليا في صربيا خلال الفترة من ٢٧ سبتمبر حتى ٣٠ من نفس الشهر بمدينة بلجراد.

وحقق الثلاثي ملك شريف  وجميلة علي وندا مجدي أول وثاني وثالث العالم في منافسات 1 كيلو مونو بنات عمومى.

كما حقق لاعبو منتخب الناشئات جودي رضا وغادة محمد وردة المركزين الثاني والثالث ضمن منافسات 1 كيلو مونو ناشئات.

وحقق منتخب الناشئين حسني الدفراوى وأحمد عمرو المركزين الأول والثالث منافسات 1 كيلو مونو ناشئين.

وحقق البطل مروان العمراوي ذهبية منافسات 1 كيلو مزدوج.

كما حققت البطلة نبيلة حسن  المركز الثالث في سباق 1 كيلو مزدوجة.

وحقق مروان العمراوي الميدالية الذهبية في منافسات 1 كيلو مزدوج.
ومن جانبه أعرب سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ وعضو الاتحاد الدولي، عن سعادته بالنتائج التي حققها سباحو مصر في افتتاح البطولة، مؤكدا أن هذه النتائج طبيعية نظرا لتطور مستوى اللاعبين خلال الفترة الماضية وفقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه الاتحاد المصري مع الجهاز الفني.

وتقام البطولة بمشاركة 15 دولة في النسخة الـ19 من بطولة العالم للناشئين فيما يشارك في النسخة الـ21 من بطولة العالم للكبار 14 دولة.

ويرافق البعثة على نفقته الخاصة الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس أم الجمعة.. موعد إجازة 6 أكتوبر2023 في مصر

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

ترشيحاتنا

باعتراف كييف.. قوات فاجنر تعود إلى أوكرانيا

تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. موعد نتيجة تقليل الاغتراب

رفضت تتجوزه | صدمة بجريمة وقعت داخل جامعة القاهرة

ننشر صورة المتهم بانهاء حياة زميلته موظفة جامعة القاهرة |خاص

انخفاض أسعار الذهب الان في مصر

تعرّض لها كتير .. شهادات صادمة من زملاء موظفة جامعة القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافته.. هنا شيحة تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

احذروا أرجوكم .. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

صوفيا بلال تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز بكأس مصر| صور

فيديو

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المولد النبوي.. ابتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل صادمة في حادث فتاة مصر الجديدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ