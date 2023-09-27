منتخب السباحة بالزعانف يحقق 12ميدالية متنوعة في اليوم الأول لبطولة العالم بصربيا

حقق منتخب مصر للسباحة بالزعانف نجاحا ساحقا وعددا كبيرا من الميداليات المتنوعة وصلت إلى ١٢ ميدالية في منافسات اليوم الأول لبطولة العالم المقامة حاليا في صربيا خلال الفترة من ٢٧ سبتمبر حتى ٣٠ من نفس الشهر بمدينة بلجراد.

وحقق الثلاثي ملك شريف وجميلة علي وندا مجدي أول وثاني وثالث العالم في منافسات 1 كيلو مونو بنات عمومى.

كما حقق لاعبو منتخب الناشئات جودي رضا وغادة محمد وردة المركزين الثاني والثالث ضمن منافسات 1 كيلو مونو ناشئات.

وحقق منتخب الناشئين حسني الدفراوى وأحمد عمرو المركزين الأول والثالث منافسات 1 كيلو مونو ناشئين.

وحقق البطل مروان العمراوي ذهبية منافسات 1 كيلو مزدوج.

كما حققت البطلة نبيلة حسن المركز الثالث في سباق 1 كيلو مزدوجة.

وحقق مروان العمراوي الميدالية الذهبية في منافسات 1 كيلو مزدوج.

ومن جانبه أعرب سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ وعضو الاتحاد الدولي، عن سعادته بالنتائج التي حققها سباحو مصر في افتتاح البطولة، مؤكدا أن هذه النتائج طبيعية نظرا لتطور مستوى اللاعبين خلال الفترة الماضية وفقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه الاتحاد المصري مع الجهاز الفني.

وتقام البطولة بمشاركة 15 دولة في النسخة الـ19 من بطولة العالم للناشئين فيما يشارك في النسخة الـ21 من بطولة العالم للكبار 14 دولة.

ويرافق البعثة على نفقته الخاصة الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ.