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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عودة الجندي الأمريكي.. بيان مهم لـ واشنطن بشأن تعاملها مع كوريا الشمالية

الجندي الأمريكي
الجندي الأمريكي

كشف مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" للأنباء، أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة جدًا على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

جاء ذلك بعدما ذكر مسؤولون أمريكيون، أن الجندي الأمريكي ترافيس كينج الذي هرب إلى كوريا الشمالية عبر الحدود شديدة التحصين بين الكوريتين قبل شهرين، عاد إلى الاحتجاز الأمريكي.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فإن مصير كينج لا يزال غير مؤكد، بعد أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة أنه عبر الحدود إلي كوريا الشمالية بدون إذن. وهذا يمكن أن يعني العقوبة بالسجن العسكري، أو التسريح من الخدمة بشكل غير مشرف.

وفي وقت سابق، قالت كوريا الشمالية، إنها ستطرد الجندي الأمريكي، ترافيس كينج، في إعلان فاجأ بعض المراقبين الذين توقعوا أن تمدد كوريا الشمالية احتجازه على أمل الحصول على تنازلات من واشنطن في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الخصمين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "الجهاز المختص في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قرر طرد ترافيس كينج، جندي الجيش الأمريكي الذي دخل بشكل غير قانوني إلى أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بموجب قانون الجمهورية". 

رويترز الولايات المتحدة كوريا الشمالية اسوشيتد برس الجندي الأمريكي السجن العسكري واشنطن ترافيس كينج

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